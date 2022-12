I personaggi del 2022: Lyniv, musica contro la guerra

(ANSA) - BOLOGNA, 29 DIC - OKSANA LYNIV, LA FORZA DELLA MUSICA CONTRO LA GUERRA Dal podio del Teatro Comunale di Bologna ha lanciato un messaggio forte contro la guerra: Oksana Lyniv, musicista ucraina, è arrivata a inizio anno per svolgere il ruolo di direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, e dopo pochi mesi la sua vita e quella della sua famiglia sono state sconvolte dalla guerra. Lyniv ha così utilizzato il suo ruolo e la potenza unificatrice della musica per condannare l'aggressione della Russia e raccogliere solidarietà per il suo popolo. Nel frattempo, ha però trovato anche il modo di farsi apprezzare per la sua attività musicale dall'esigente pubblico bolognese.

---.

IL CARDINALE MATTEO ZUPPI CAPO DEI VESCOVI ITALIANI L'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi è diventato nel 2022 il capo dei vescovi italiani. Il 24 maggio, infatti, papa Francesco lo ha nominato presidente della Conferenza episcopale italiana, un ruolo nazionale che però non gli impedisce di stare lontano da Bologna, diventata ormai la sua città d'adozione, che gli ha anche conferito, con il voto unanime del consiglio comunale, la cittadinanza onoraria di Bologna. Prosegue anche la sua attività pastorale, con un occhio rivolto ai più deboli e alla richiesta di pace. Ed è toccato a lui celebrare i funerali di David Sassoli e Sinisa Mihajlovic.

---.

GALEAZZO BIGNAMI, BOLOGNESE AL MINISTERO DEI TRASPORTI Le elezioni del 25 settembre, con il trionfo di Fratelli d'Italia anche in Emilia-Romagna, hanno consacrato Galeazzo Bignami come uno dei protagonisti della politica dell'Emilia-Romagna, confermata, peraltro, con il suo ingresso nella compagine di governo, con la qualifica di viceministro alle infrastrutture e ai trasporti e quindi centrale per molti progetti che riguardano l'Emilia-Romagna. Una nomina che non ha mancato di suscitare polemiche, anche per la sua foto di un addio al celibato vestito da militare nazista ---.

ELLY SCHLEIN, LA SFIDA PER LA GUIDA DEL PARTITO DEMOCRATICO Elly Schlein è stata un'altra delle protagoniste della politica del 2022: non solo in Emilia-Romagna, dove ricopriva la carica di vicepresidente della Regione, ma anche sulla ribalta nazionale dopo le elezioni di settembre che l'hanno portata, come capolista a Bologna, alla Camera dei deputati. Da qui la decisione di lanciare la sfida per la guida del Pd: con la sua candidatura sarà molto probabile il profilarsi di una sfida tutta emiliano-romagnola alle primarie previste per il 19 febbraio fra lei e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. ---.

PAOLO RONDELLI, A SAN MARINO IL PRIMO CAPO DI STATO GAY Quando è diventato Capitano reggente della Repubblica di San Marino, l'1 aprile 2022 ha fatto segnare un record mondiale: Paolo Rondelli è infatti stato il primo Capo di Stato del mondo dichiaratamente gay e appartenente alla comunità Lgbtq+. E pensare che, fino a non molti anni fa, nella piccola Repubblica del Titano, dichiararsi gay era considerato reato. Rondelli è rimasto in carica, come tutti i Capitani reggenti sanmarinesi, che non hanno poteri esecutivi, per sei mesi. Rondelli è stato vicepresidente dell'Arcigay di Rimini e ambasciatore di San Marino negli Stati Uniti.

---.

PAMELA MALVINA NOUTCHO SAWA, UNA VITA TRA RING E OSPEDALE Ci sono voluti 22 anni dal suo arrivo in Italia dal Camerun quando era una bambina, ma ad agosto Pamela Malvina Noutcho Sawa, pugile tesserata per la Bolognina boxe e infermiera al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna, è finalmente diventata cittadina italiana. Un riconoscimento importante anche con un effetto sportivo: adesso cercherà di diventare pugile professionista e cercare di conquistare il campionato italiano nella categoria 64 kg. "Un bambino che nasce, cresce e studia in Italia non ha bisogno di capire di essere italiano, lo è. E' tempo che si risolva questa grande ingiustizia".

---.

SABRINA BERGONZONI, MAMMA CHE RITROVA PAROLE DELLA FIGLIA Ha dovuto lottare contro pregiudizi e burocrazia, ma Sabrina Bergonzoni, la mamma di Eleonora, tredicenne morta a Bologna a causa di un osteosarcoma nel settembre 2018, è riuscita a ritrovare le parole della figlia scritte nel tema che la piccola aveva scritto tre mesi prima di morire nel tema dell'esame di terza media, ritrovato, dopo una lunga ricerca negli archivi della scuola. Aveva scelto la traccia descrittiva, "una persona per cui provo una grande ammirazione", decidendo di raccontare una psicologa, amica di famiglia, alla quale si era molto legata durante la sua malattia (ANSA).