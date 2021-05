Focus agricoltura in Emilia-Romagna su Lepida Tv

Focus sui temi che caratterizzano un comparto di eccellenza per l'economia regionale: sarà tutta dedicata all'agricoltura la puntata speciale di 'LeNove in Emilia Romagna' in programma venerdì 14 maggio su LepidaTv (canale 118) e per l'occasione anche in diretta Facebook, alle 9.

Alimentazione di qualità, tutela della salute, sviluppo sostenibile e transizione ecologica, imprese e nuove opportunità di lavoro. Alle soglie della nuova programmazione dei fondi europei e dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è una competizione a tutto campo quella del settore agroalimentare italiano e della regione. Un comparto alle prese con le sempre più pressanti conseguenze del mutamento climatico e dei più recenti effetti dell'emergenza Covid. Se ne parlerà con Manuela Rontini, presidente della commissione Politiche economiche, Andrea Liverani, vicepresidente della commissione Lavoro, e Marina Di Muzio, imprenditrice e fondatrice di Confagricoltura Donna. (ANSA).