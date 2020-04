25 aprile: #laculturanonsiferma, uno speciale di Lepida Tv

Dirette delle celebrazioni, flash mob, letture sui protagonisti della Resistenza, spettacoli, film e canzoni 'resistenti'. E' dedicato al 75/o anniversario della Liberazione il programma del fine settimana del festival multimediale #laculturanonsiferma, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il mondo della cultura, in programma su LepidaTv (canale 118 del digitale terrestre).

Alle 15 del 25 aprile le finestre di una Casa Cervi insolitamente semideserta si uniranno a quelle di tutto il resto d'Italia per il flashmob lanciato da Anpi nazionale #bellaciaioinognicasa. Tra i protagonisti che si alterneranno sul palco virtuale: Carla Nespolo, presidente di Anpi nazionale, il prefetto di Palermo e simbolo antimafia Antonella De Miro, la vicepresidente della Regione E-R Elly Schlein, la presidente dell'Istituto Cervi Albertina Soliani, il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni e il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, il presidente di Libera Don Luigi Ciotti, il fondatore di Emergency Gino Strada, il portavoce nazionale di 6000 Sardine Mattia Santori, lo scrittore Eraldo Affinati, il vignettista e illustratore Mauro Biani. Le loro parole saranno intervallate dalla musica di Vinicio Capossela, Cisco, Marino Severini e Francesco 'Fry' Moneti dei Modena City Ramblers.

E' prevista sempre il 25 aprile una ricca programmazione teatrale: da 'Bello Ciao', quattro ritratti di donne della Resistenza letti da Vito, a Fabrizio Gifuni che legge Primo Levi per la Fondazione Fossoli. E poi spettacoli veri e propri come 'Il Bue nero. O della cattiva coscienza degli italiani' di (S)Blocco5, che riflette sulle incongruenze della natura umana, mettendo al centro la figura di Mussolini. E ancora, il racconto di 'Immobili', la vicenda della Casa del Popolo Rinascita di San Vito di Spilamberto scritta e interpretata da Giulio Costa, o il ritratto di Sandro Pertini a cura della Compagnia Teatro Che.

Non manca un esempio di Resistenza partecipata, come quella che offre Laminarie con 'Il Patto lettura pubblica della Costituzione'. Per il cinema sarà in primo piano l'Emilia-Romagna, la sua enogastronomia, le persone, viste attraverso gli occhi dello chef newyorkese Michael White, romagnolo di formazione: potremo vederlo in 'Taste Memory' di Mauro Bartoli il 24 aprile, mentre il 25 aprile Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia e Ferrara Sotto Le Stelle Festival proporranno l'esclusiva sperimentazione live di cinema e musica 'Memoryscapes sound live-Liberazione', sonorizzando con cinque musicisti le immagini del cineasta neorealista Antonio Marchi.

Per la musica 'Materiale Resistente 2.0', Edizione Speciale on line per i 75 anni dalla Liberazione, a cura del Meeting delle Etichette Indipendenti. Oltre trenta adesioni per i Percorsi Antifascisti del 25 Aprile a Montesole di Marzabotto e per la Memoria: tra gli artisti Marlene Kuntz, Arturo Stalteri, il supergruppo formato da Eusebio Martinelli, Cisco, Pino Scotto e Train de Roots, Massimo Zamboni, Gang, Piotta, Giulio Wilson con Jourge Coulion degli Inti Illimani, Taver, Gasparazzo.

(ANSA).