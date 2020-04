In arrivo 1000 smartphone per gli ospedali della regione

Nei reparti ospedalieri dell'Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, stanno arrivando 1.000 smartphone e 750 schede Sim: consentiranno ai pazienti ricoverati di dialogare con i propri cari, con i caregiver, o anche con gli psicologi, superando così la barriera fisica, ma anche emotiva, cui sono sottoposti per poter essere curati.

L'idea è nata dall'assessorato regionale alle Politiche per la salute ed è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Unieuro Spa e Lepida, società in house della Regione.

"Tutto è partito da una riflessione sul profondo senso di solitudine che nasce, inevitabilmente, dall'isolamento dei pazienti in ospedale - spiega l'assessore Raffaele Donini - Si tratta, forse, di uno degli aspetti più drammatici dell'emergenza sanitaria in atto, perché rende ancora più difficile e pesante il percorso di cura di chi è malato e fragile.

Unieuro si è attivata per donare 1.000 smartphone Motorola E6 play e per fare le consegne alle aziende ospedaliero-universitarie e le aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna; le prime sono avvenute proprio in questi giorni. Saranno poi le singole strutture a distribuire i dispositivi nei reparti. Per ovviare al problema di un'eventuale scarsa copertura di campo, Lepida ha acquistato 750 Sim di tipologia M2M. Ad oggi sono stati consegnati i primi 498 apparecchi.