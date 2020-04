Accordo Lepida-Porto Ravenna

È stata firmata oggi tra Lepida, società in house della Regione Emilia-Romagna, e l'Autorità Portuale di Ravenna la convenzione per completare la connessione in fibra ottica (Banda ultra larga) nell'ambito portuale. La banda ultra larga consiste in una rete in fibra ottica con capacità di ricevere e inviare dati ad altissima velocità.

Questa rete consentirà agli operatori portuali collegati, spiega una nota "di operare con nuove straordinarie possibilità informatiche e digitali oltre che garantire maggiore efficienza nei collegamenti tra l'Adsp, le altre pubbliche amministrazioni e tutti gli stakeholder portuali".

Nel 2015 la stessa Lepida ha realizzato sul lato sinistro del canale la rete di accesso alla banda ultra larga fra la zona industriale Bassette e il Terminal Crociere di Porto Corsini, dove tra l'altro è attivo, grazie a questa rete, un servizio wi-fi libero e gratuito a favore principalmente dei crocieristi.

Con questo nuovo accordo sarà possibile completare il progetto di connessione con fibra ottica di tutto l'ambito portuale tramite la posa di ulteriori 29 km di cavi che formeranno un anello intorno all'area portuale compreso l'attraversamento subacqueo tra Marina di Ravenna e Porto Corsini La convenzione, sottoscritta dal direttore generale di Lepida, Gianluca Mazzini, e dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi, prevede che la realizzazione dell'opera, dopo avere ottenuto le autorizzazioni necessarie, si concluda in 4 mesi. La posa dei cavi in fibra permetterà in un secondo tempo anche l'accesso ad EmiliaRomagnaWiFi - la rete regionale WiFi libera e gratuita a disposizione dei cittadini.