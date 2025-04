Torna 'Prima Scena', il festival itinerante della scenografia

In quel luogo "sospeso nel tempo" che è il cinema Modernissimo di Bologna, per dirla con le parole del direttore della Fondazione Cineteca, Gian Luca Farinelli, il festival della scenografia italiana 'Prima Scena' presenta la sua seconda edizione, con un ricco calendario di eventi - proiezioni di film, mostre, convegni, spettacoli e concerti - che da maggio a settembre toccheranno sei città delle Marche, per raccontare le eccellenze artistiche di questo territorio.

Un evento che celebra la cultura in tutte le sue forme: in particolare la grande vocazione della regione dei cento teatri verso l'arte scenografica. Un concept tra formazione e spettacolo ideato dall'Associazione di Promozione Sociale Centro Culturale.

Direttore artistico del festival, per questa edizione, è lo scenografo marchigiano Giancarlo Basili, che nel corso della sua carriera ha collaborato con i più grandi registi italiani, da Marco Ferreri a Nanni Moretti, da Gabriele Salvatores a Marco Bellocchio, solo per citarne alcuni. Basili ha progettato anche l'ambientazione scenografica de 'L'Amica Geniale' e curato la progettazione del restauro del Modernissimo. "Le Marche sono una regione molto ricca di scenografi cinematografici da Dante Ferretti, a Spinotti, a Cesarino da Senigallia. 'Prima Scena' ha avuto una idea molto intelligente, raccontare il perché i più grandi scenografi del cinema italiano sono nati dalle Marche", ha sottolineato Basili.

Si partirà da Potenza Picena (Macerata) il 9-10-11 maggio con un tributo a Ferdinando Scarfiotti, premio Oscar per 'L'Ultimo Imperatore'. Poi verranno proiettati i film 'Toys' e 'Il conformista', con interventi di Basili e del regista Marco Tullio Giordana. Verrà quindi inaugurata la mostra dedicata a Scarfiotti con bozzetti originali e foto inedite. Il festival toccherà poi Senigallia, Urbino, Montefiore dell'Aso, Macerata e Ascoli Piceno.

"Le Marche sono una regione silenziosa - ha detto il presidente e direttore artistico dell'Associazione di Promozione Sociale Centro Culturale, Mauro Mazziero - e noi cerchiamo di farla parlare, di far raccontare questa che è una tradizione profondissima della nostra regione, una capacità di mettere in scena tutto ciò che è bello, tutto ciò che in qualche maniera racconta storia e costume".



