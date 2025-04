Children's Book Fair chiude con 33.318 visitatori professionali

Sono stati 33.318 i visitatori professionali della Bologna Children's Book Fair 2025 che si è conclusa oggi, 3 aprile, con una crescita del +5% rispetto all'edizione del 2024 (31.735 i visitatori). Aperta il 31 marzo, la 62/a edizione che sarà ricordata come quella degli anniversari e dei festeggiamenti, dagli 80 anni di Pippi Calzelunghe ai 25 anni di Geronimo Stilton, ha avuto oltre 500 eventi curati dalla fiera e dai suoi espositori e oltre 100 incontri "underground" organizzati dagli editori negli stand e in città. Gli espositori presenti sono stati 1577 in arrivo da 95 Paesi e regioni del mondo con tra i nuovi ingressi: Albania, Azerbaigian, Ecuador, Georgia, Guatemala, Islanda, Madagascar, Malta, Macedonia del Nord, Perù, Arabia Saudita, Sri Lanka, Thailandia. Tra le principali novità di questa edizione, con Paese Ospite d'onore l'Estonia, il nuovo Games Business Centre - in collaborazione con Frankfurter Buchmesse e realizzato con Bologna Licensing Trade Fair/Kids - che si aggiunge alla seconda edizione del TV/Film Rights Centre completando l'offerta book-to-screen di Bologna: un successo con oltre 600 incontri svoltisi tra editori e professionisti delle industrie del gaming e audiovisiva.

L'edizione 2025 di BolognaBookPlus è andata per la prima volta sold-out, con una lista d'attesa per i suoi spazi.

Presenti per lo scambio di diritti editoriali 56 Paesi. Con eventi come l'IA Summit, organizzato in collaborazione con Shimmr, l'Audio Forum e una moltitudine di seminari con personalità di spicco del settore, BBPlus è diventato un evento di rilievo nel calendario delle fiere editoriali primaverili.

Successo che conferma l'importanza del lavoro che Bologna Children's Book Fair porta avanti attraverso un'attività - tra tour e iniziative - che trascende l'appuntamento bolognese proseguendo durante tutto l'anno, anche grazie al sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Maeci e di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La 63/a edizione di Bologna Children's Book Fair con Bologna Licensing Trade Fair/Kids (Bltf/k) sarà dal 13 al 16 aprile 2026, sempre a BolognaFiere, con Paese Ospite d'Onore la Norvegia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA