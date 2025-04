Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione

Barilla è la prima azienda del settore alimentare al mondo per reputazione. Lo ha confermato, per il secondo anno consecutivo il Global RepTrak 100 che la posiziona al 25mo posto generale, in salita di quattro posizioni rispetto al 2024.

La società americana RepTrak dal 1999 analizza ogni anno le aziende con la migliore reputazione a livello globale prendendo in considerazione non solo la qualità dei prodotti e servizi, ma anche per il loro company purpose e i valori condivisi.

Una conferma, per il gruppo di Parma, dell'impegno a livello globale del gruppo che è presente in oltre 100 Paesi con le sue marche e produce nei suoi 30 siti produttivi, di cui 15 in Italia e 15 all'estero, oltre 2 milioni di tonnellate di prodotti all'anno. L'impegno di Barilla si è concretizzato con iniziative come le 12 settimane di congedo parentale retribuite al 100% a ogni genitore, investimenti per oltre un miliardo di euro, una riduzione del 28% delle emissioni di CO₂ e del 21% dei consumi idrici dal 2010 e oltre 20 milioni di euro in donazioni negli ultimi cinque anni per le comunità.



