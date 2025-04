Al via il quinto Meeting Music Contest per artisti emergenti

BOLOGNA, 03 APR - Sono aperte da oggi al 31 maggio le iscrizioni alla quinta edizione di Meeting Music Contest, competizione rivolta ad artisti e band emergenti promossa dal Meeting per l'amicizia fra i Popoli e dal Mei-Meeting delle etichette indipendenti, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Rimini.

L'iniziativa, a partecipazione gratuita, si rivolge ad artisti dai 14 ai 40 anni e offre l'opportunità di esibirsi davanti a una giuria di esperti del settore: la giuria d'onore sarà presieduta da Cristiano Godano, voce e leader dei Marlene Kuntz, e dalla cantautrice Casadilego, scoperta da Manuel Agnelli e vincitrice di X Factor 2020, affiancati da esperti del settore e dai coordinatori, Giordano Sangiorgi per il Mei e Otello Cenci per il Meeting. La finale per i cinque artisti prescelti è in programma a Rimini il 26 agosto nell'ambito del 46/o Meeting dell'amicizia.

I brani inediti, in qualsiasi lingua, dovranno esplorare il tema di quest'anno, 'Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi', una citazione tratta dai Cori da 'La Rocca' di T.S.

Eliot. Oltre al pezzo originale, i partecipanti proporranno una cover di un brano famoso. Musicisti e band si aggiungeranno agli oltre 750 concorrenti che hanno partecipato alle precedenti tappe del Contest, tra cui i vincitori dello scorso anno, Luca Fol e Samuela. In premio per chi vincerà, un'esibizione al Mei di Faenza ad ottobre, la registrazione di un singolo in studio, la promozione su radio, tv e social. Al Meeting delle etichette indipendenti - ricorda il suo fondatore e patron, Giordano Sangiorgi - hanno esordito anche tre vincitori di Sanremo, Ermal Meta, Diodato e Maneskin, ed è stato premiato Lucio Corsi prima del boom all'Ariston. "C'è un lavoro iniziale e importante sul territorio, di valorizzazione e di scouting, che a volte viene dimenticato - sottolinea - Le multinazionali del disco non sarebbero arrivate a scoprirli senza le fasi precedenti". Anche la Regione - dice la sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini - investe sulla crescita del settore musicale, "sostenendo la produzione e la fruizione di musica dal vivo, e con la legge 2/2018 concede contributi per la valorizzazione e la promozione di nuovi autori".

