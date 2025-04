A Sassuolo apre un nuovo Ipercoop 'sostenibile' da 4 milioni

A Sassuolo è aperto da oggi, 3 aprile, un nuovo Ipercoop 'sostenibile' grazie a un impianto fotovoltaico sulla copertura che garantisce una produzione di 770 megawattora di energia all'anno.

La nuova struttura da quattromila metri quadrati, realizzata nel parco commerciale dell'area ex Cisa-Cerdisa, è stata inaugurata oggi alla presenza del sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, di Fiorano Modenese Marco Biagini, del presidente di Coop Alleanza 3.0 Domenico Livio Trombone e Milva Carletti, Direttrice Generale della Cooperativa. E ancora il vicepresidente vicario Andrea Volta, la vicepresidente Edy Gambetti e, in rappresentanza dei soci Coop, Rossano Gianferrari, Presidente Zona Modena Sud oltre a don Jacek Rudziewicz che ha dato la benedizione.

La cooperativa ha investito 4 milioni di euro per l'Ipercoop che sostituisce il superstore di Mezzavia chiuso lo scorso 29 marzo. Sessantacinque i lavoratori che saranno impiegati e oggi omaggio di una borsa per la spesa riutilizzabile, con il nome del negozio per i consumatori che oggi andranno a fare la spesa e spettacolo alle 18.

Il nuovo punto vendita può contare oltre a piazza dell'ortofrutta, pescheria, macelleria, gastronomia, cantinetta dei vini, panetteria anche su uno spazio ottica, giocheria, area salute e benessere, reparto casa, elettrodomestici, reparto abbigliamento curato da Upim e lo spazio Libri scelti per Coop Alleanza 3.0 da Librerie.coop.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA