Qn celebra il Vinitaly 2025 con uno speciale di 96 pagine

Qn Quotidiano Nazionale celebra il Vinitaly, la più importante manifestazione dedicata al mondo del vino e dei distillati, 'con una copertura editoriale esclusiva e una presenza diretta nel cuore della Fiera di Verona'.

'Per l'occasione, venerdì 4 aprile - si legge in una nota del Gruppo Monrif - sarà in edicola uno speciale di 96 pagine, ricco di approfondimenti, interviste e reportage dedicati alle eccellenze enologiche italiane e alle tendenze di settore, con una raccolta di 65 spazi adv. A completare l'offerta, un canale digitale dedicato su Quotidiano.net e un'ampia copertura social prima e durante l'evento. Dal 5 al 10 Qn Quotidiano Nazionale dedicherà ogni giorno una pagina alle cronache dal Vinitaly'.

'Dal 6 al 9 aprile - prosegue la nota - il Vinitaly ospiterà Casa Qn, uno spazio esclusivo pensato per ospitare incontri, talk e networking tra visitatori, aziende e stakeholder'. In particolare: 'interviste esclusive con i protagonisti del Vinitaly, trasmesse in diretta sui canali digitali di Qn Quotidiano Nazionale; distribuzione dello speciale di 96 pagine, in edicola dal 4 aprile; incontri con gli account di SpeeD per nuove opportunità di business e progetti commerciali; informazioni sulle iniziative editoriali del gruppo, tra cui Qn Itinerari, il canale dedicato al turismo, alla sostenibilità e all'enogastronomia; possibilità di sottoscrivere abbonamenti a prezzo speciale'.

'Nel cuore del Padiglione 1, completamente rinnovato, Qn Quotidiano Nazionale avrà un proprio spazio esclusivo, dove redattori e inviati racconteranno in tempo reale l'attività della Regione Emilia-Romagna all'interno del Vinitaly. Il Qn Corner sarà il luogo d'incontro con produttori e protagonisti del settore, per realizzare interviste, reportage e contenuti multimediali che verranno pubblicati su tutte le testate del Gruppo Monrif. Un'occasione unica - conclude la nota del Gruppo Monrif - per immergersi in un viaggio lungo la Via Emilia, tra i colori e i sapori di vini simbolo come Lambrusco, Pignoletto, Albana, Sangiovese e tante altre eccellenze enologiche'.



