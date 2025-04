Processo affidi, pm chiede condanne fino a 15 anni

REGGIO EMILIA, 02 APR - La Procura di Reggio Emilia, con la pm Valentina Salvi, ha concluso la requisitoria, durata sette udienze, chiedendo condanne per i 14 imputati nel processo 'Angeli e Demoni' sui presunti affidi illeciti nella Val d'Enza. Per Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali dell'Unione, considerata figura chiave nell'inchiesta dei carabinieri, la richiesta più alta: 11 anni e sei mesi, più tre anni e sei mesi per altri reati non connessi. Per l'assistente sociale Francesco Monopoli la pm ha chiesto 11 anni. Per Nadia Bolognini, psicoterapeuta della onlus Hansel & Gretel, otto anni e tre mesi.

