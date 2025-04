Ferrara celebra trent'anni di Unesco con Cracco e Branduardi

Ferrara celebra i trent'anni del riconoscimento Unesco 'Citta' del Rinascimento' con una ricca serie di iniziative in programma da maggio a dicembre, dal coinvolgimento dello chef stellato Carlo Cracco, chiamato a reinterpretare la cucina rinascimentale ferrarese con una 'Cena di gala degli Este' in programma in ottobre, alla realizzazione di un disco da parte del cantautore Angelo Branduardi, che studierà e decifrerà la musica antica della città estense per restituirla in chiave moderna con il suo estro e sarà protagonista di un concerto l'11 dicembre al teatro Comunale.

Saranno 31 gli eventi in calendario per promuovere Ferrara attraverso l'arte, la cultura, l'architettura, la musica e le tradizioni. A Ferrara si terranno anche gli Stati generali della Cultura, appuntamento dedicato al mondo della cultura a cura della Fondazione Ferrara Arte, il 13 maggio al Ridotto. E poi, 'Morricone suona Morricone' il 25 giugno in Piazza Ariostea: il figlio del celebre compositore, Andrea Morricone, darà forma a uno spettacolo dal vivo con le musiche più celebri del padre Ennio, premio Oscar. Ed ancora, Concerti all'alba e al tramonto nei luoghi simbolo come la Certosa Monumentale (22 giugno) e visite guidate ai palazzi storici di Ferrara (Monumenti Aperti, 18 e 19 ottobre), mentre lo spettacolo del Palio di Ferrara, tra i più antichi al mondo, ritorna nella sua veste serale il 31 maggio.

"Questo calendario non sarebbe possibile - commenta il sindaco Alan Fabbri - se, in parallelo, in questi anni non avessimo lavorato per una più ampia valorizzazione della città, con opere di restauro, di riqualificazione e di salvaguardia dei monumenti e dei palazzi che la caratterizzano". "Dopo il traguardo delle 500mila presenze nel 2024, il più alto mai raggiunto - aggiunge l'assessore al Turismo, Matteo Fornasini - i trent'anni Unesco rappresentano una straordinaria opportunità per promuovere il nostro territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA