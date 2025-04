Basket: Virtus, 'Ivanovic confermato per la prossima stagione'

Dusko Ivanovic sarà l'allenatore della Virtus Pallacanestro anche nella prossima stagione. A dare la notizia, è stato il patron bianconero Massimo Zanetti, in conferenza stampa. "Confermo di aver firmato il contratto con il nostro coach anche per la stagione ventura. L'allenatore è la persona più importante e Ivanovic sa trattare con i giocatori quindi mi sono sentito di riconfermarlo anche per l'anno venturo: sarà lui ad avere la delega per fare la squadra insieme a Paolo Ronci".

La Virtus è fuori dall'Eurolega, ma Zanetti ha spiegato come sia stato proposto una licenza triennale insieme a Stella Rossa e Partizan: "Il costo è notevole, ma faremo una trattativa per trovare un accordo perché è importante rimanere nella massima competizione europea, sia per la competitività sia per la visibilità con gli sponsor".

Spazio anche all'argomento nuovo palazzetto dello sport, con il consigliere Giuseppe Sermasi: "Il nuovo palazzetto prenderà avvio entro la fine di aprile, con la demolizione del padiglione 35. La Fiera ha come termini di ultimazione novembre 2026, con una capienza da 11.500 che speriamo di portare a 12mila. Tra Virtus e Fiera c'è già il contratto, cercheremo di portare a termine l'operazione nei tempi stabiliti. Ci saranno le strutture di allenamento e del settore giovanile, bar e ristoranti".



