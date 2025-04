Alessandro Barbero alla Festa della storia a Bologna

Oltre 300 bambini e bambine delle scuole di ogni ordine e grado si ritroveranno il 10 aprile nella sala del consiglio comunale di Bologna per raccontare le loro storie, ma ci sarà anche Alessandro Barbero a parlare di San Francesco: questo e moltissimo altro nella XXI edizione della 'Festa Internazionale della Storia' in programma a Bologna dal 5 al 13 aprile prossimi dopo un anno di pausa e più di 700.000 presenze nei 3.800 eventi delle precedenti 20 edizioni.

La più grande manifestazione del genere in Europa, invita la comunità a riflettere sul tema fondamentale del racconto del passato: il titolo scelto quest'anno, "Un'altra storia.

Differenti prospettive nel racconto del passato", "sollecita a guardare la storia non come un unico filo narrativo, ma come una trama ricca di voci, interpretazioni e punti di vista che contribuiscono a costruire la nostra comprensione del mondo", ha spiegato alla presentazione la direttrice Beatrice Borghi.

La manifestazione è organizzata dal Centro internazionale di didattica della storia e del patrimonio dell'Università di Bologna, assieme ad associazioni, scuole e istituzioni del territorio, una rete di centinaia di soggetti, con l'obiettivo di far conoscere, tutelare e valorizzare le radici e gli antecedenti del presente, affrontando gli argomenti più dibattuti ed attuali della storiografia, ma anche legati all'ambiente, all'economia, alle relazioni e alle comunicazioni.

Tra gli oltre cento eventi, anche in questa edizione si assegnerà il Premio internazionale 'Portico d'Oro', intitolato a Jacques Le Goff e giunto alla sua XVIII edizione, a riconoscimento di figure, opere ed iniziative che si siano distinte nella diffusione e nella didattica della storia: quest'anno andrà a Corrado Augias (12 aprile alle 18 in sala Biagi di Salaborsa). Ci sarà inoltre, il riconoscimento "Novi cives: costruttori di cittadinanza" che sarà conferito al Cardinale di Bologna Matteo Zuppi (10 aprile alle 17 in Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio). Tra i concerti di apertura e di chiusura, il festival ospiterà dibattiti e incontri sulla Geopolitica dell'intelligenza artificiale (8/4); Matteotti e il coraggio di essere un democratico (9/4); La musica che fa storia con Dodi battaglia che ricorda Valerio Negrini; il Cibo fa storia; Bologna e i luoghi dello sport; Che cos'è l'archeologia.

Dettagli su https://site.unibo.it/festadellastoria/it/agenda.





