A Konnecke e Heidelbach Strega Ragazzi Narrazioni per Immagini

È 'Niente draghi per Celeste' (Beisler) dei tedeschi Ole Könnecke e Nikolaus Heidelbach, tradotto da Chiara Belliti, l'albo vincitore della categoria Narrazione per immagini del Premio Strega Ragazze e Ragazzi che nel 2025 festeggia dieci anni.

Proclamato oggi alla Bologna Children's Book Fair, che si concluderà il 3 aprile, i vincitori sono stati scelti dal Comitato scientifico, composto da Martino Negri, Ilaria Tagliaferri e Virginia Tonfoni. "NiKolaus vive a Colonia, io ad Amburgo. Volevamo fare una cosa insieme. Poi è venuta l'idea del fratello che vuole spaventare ka sorellina e mi ha inviato 23 tavole, ne ho selezionate undici e trasformate in fumetto. Nicolas è l'autore della storia" racconta Ole Konnecke. "La collaborazione ha funzionato. Siamo ancora amici" ha detto sorridendo Niolaus Heidelbach. 'Niente draghi per Celeste" vincitore quest'anno anche del Bologna ragazzi Awards Comics Early Reader.

"L'albo di Heidelbach e Könnecke è divertente e sorprendente al tempo stesso, caratterizzato da un doppio registro visivo che consente agli autori di sperimentare una forma di testualità ibrida e complessa, decisamente originale, fondata su un affascinante dialogo tra linguaggi espressivi: il fumetto e l'illustrazione" sottolinea la motivazione al premio.

Assegnata una menzione speciale a Neil Packer per La parabola del panificio indipendente, tradotto da Sara Saorin (Camelozampa).

"La semplicità della storia narrata - con un fratello incaricato di prendersi cura della sorellina al posto dei genitori, dai vicini per una festa, e di metterla a letto - si trasforma in una piccola avventura domestica, dove realtà e immaginazione, quotidianità e dimensione fantastica, trovano un punto di equilibrio perfetto dovuto all'incontro e allo scontro tra la vignette di Könnecke, frizzanti nei dialoghi e felicemente espressive nella delineazione dei caratteri dei fratelli, e le tavole perturbanti di Heidelbach, dove le spaventose fantasie di Boris sono chiamate a fare i conti con l'irriverenza derisoria della piccola e indomabile Celeste"prosegue la motivazione.





