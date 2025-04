Lamarque, Inge Feltrinelli avrebbe salvato i bimbi che racconto

(dell'inviata Mauretta Capuano) Viviane Lamarque, vincitrice del Premio Inge Feltrinelli Kids, con Storia con mare cielo e paura (Salani), una fiaba moderna in cui racconta bambine e bambini che da soli hanno attraversato e continuano ad attraversare il Mediterraneo su un barcone sperando in un futuro migliore, è doppiamente felice di questo riconoscimento.

"È il premio giusto per il tema del mio libro ed ha un doppio valore. Non ho mai conosciuto Inge Feltrinelli ma mi sono fatta un'idea di lei. Mi sono chiesta cosa avrebbe fatto se lei su una barca avesse visto il barcone che racconto. Si sarebbe tuffata e almeno uno di loro lo avrebbe salvato. Era energia, era un fulmine" dice all'ANSA Lamarque, oggi festeggiata alla Bologna Children's Book Fair. "Adesso siamo circondati invece dall'indifferenza. L'affondamento dei barconi è diventata normalità, come le guerre".

All'origine del libro c'era l'idea di Lamarque di raccontare la storia di una bambina fatta di carta che ha una vita pericolosa perché è infiammabile. "Nelle navi c'è la sala motori che per noi che scriviamo è il posto dove si sedimentano le storie. In questo caso sono emerse come la storia di quel bambino che hanno trovato annegato con la pagella che pensava sarebbe servita come un lasciapassare. La bambina protagonista dico che vive su un albero di nave. Probabilmente è bastato scrivere quella parola, che si è associata a mare, ed è nato il libro Storia con mare, cielo e paura'" racconta la grande poetessa e autrice di oltre 40 fiabe, che ha 80 anni e una delicatezza nelle parole e nello sguardo che diventa forza.

Nelle fiabe e storie per ragazzi "sono quasi tutti orfani, da Cenerentola a Harry Potter" ricorda Lamarque che ha avuto un'infanzia con cambi di famiglia, adozioni. "Ero una bambina confusa" afferma. In questo libro-fiaba si sente la poesia e la brutalità. "Ogni capitolo è brevissimo. Lo ho immaginato per bambini piccoli, per i primi anni delle elementari. Quasi tutte le fiabe che ho scritto, una quarantina, sono per bimbi e bimbe di 6-7 anni. Ho iniziato a scrivere poesie a 10 anni e poi ninna nanne e fiabe verso i 30 anni".

La paura che ruolo ha in questo libro e oggi? "Quando ero giovane e pensavo ai forni crematori mi chiedevo: 'il resto del mondo cosa faceva? Adesso ho capito cosa facevano, quello che facciamo noi adesso: nulla" dice senza mezzi termini Lamarque, vincitrice della prima edizione del Premio Strega Poesia nel 2023.

"Mi fa paura un po' l'impreparazione degli insegnanti, a parte l'eccezione dei bravissimi. Ai bambini manca l'educazione al sentimento che può essere data solo dai libri, dai genitori e dalla scuola" sottolinea.

In arrivo, annuncia la poetessa, uno Specchio Mondadori che "raccoglie tutte le poesie scritte nei trent'anni di analisi junghiana, difficile ma positiva. S'intitola 'E intanto la vita?' che è il verso di una mia poesia con sottotitolo 'Per Lei, dottore'. Tra l'altro quest'anno sono i 50 anni dalla nascita di Jung. A lui è alla storia dell'analisi vista dalla mia poltrona con anche poesie nuove è dedicato il libro che ha la prefazione di Vittorio Lingiardi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA