La fabbrica degli innocenti di e con Gianluigi Nuzzi a Bologna

È avvincente e ricco di spunti di riflessione lo spettacolo La fabbrica degli innocenti proposto dal giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi al Teatro Celebrazioni di Bologna oggi alle 21. Come suggerisce il sottotitolo dello spettacolo, I gialli tra inediti, fake news, trame e speculazioni, Nuzzi analizza tre grandi casi di cronaca italiana, che sono diventati ostaggio di operazioni mediatiche spericolate, per scardinare la disinformazione che si è creata attorno e che ha influenzato inoltre l'opinione pubblica.

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco con Alberto Stasi, l'omicidio di Yara Gambirasio con Massimo Bossetti e la strage di Erba con Rosa Bazzi e Olindo Romano rappresentano tre casi emblematici. Sebbene infatti siano stati giudicati con sentenza definitiva, sono entrati nel mirino della "fabbrica degli innocenti", imbastendo una martellante campagna di disinformazione che ha distorto la realtà per demolire le sentenze definitive. Il giornalista parte dalla premessa che, per colpire il telespettatore o il frequentatore di social, si offre una tesi di comprensione immediata, clamorosa e seducente, ma falsa. Le fake news nascono dal fenomeno inquietante che Nuzzi chiama la "fabbrica degli innocenti": una fabbrica che crea innocenti e, di conseguenza, addita nuovi colpevoli che vengono massacrati a sostegno di una verità alternativa o addirittura ribaltata. Con immagini, documenti e testimonianze, Nuzzi entrerà in questi tre gialli, li ricostruisce uno ad uno svelando come lavora la "fabbrica degli innocenti" tra manipolazioni e omissioni. Dov'è la verità? Chi sono i colpevoli, chi gli innocenti?



