La Bohème di Puccini in scena al Teatro Regio di Parma

La Bohème di Giacomo Puccini va in scena al Teatro Regio di Parma il 4 aprile alle 20 (repliche il 6, 10 e 12 aprile) nel nuovo allestimento coprodotto con OperaLombardia e i Teatri di Reggio Emilia, firmato dalla regista e costumista Marialuisa Bafunno, dalla scenografa Eleonora Peronetti, vincitori del bando rivolto a team creativi under 35 realizzato dal circuito di OperaLombardia. Anche il podio sarà under 35, con Riccardo Bisatti per la prima volta al Regio alla direzione della Filarmonica di Parma.

Protagonisti di questo terzo titolo della stagione parmigiano sono Atalla Ayan (Rodolfo), Roberto Lorenzi (Schaunard), Eugenio Maria Degiacomi (Benoit), Roberta Mantegna (Mimì), Alessandro Luongo (Marcello), Aleksei Kulagin (Colline), Maria Novella Malfatti (Musetta). "Un'opera caratterizzata non solo dalla tragedia, ma anche dalla commedia - scrive il direttore Riccardo Bisatti -; numerosi sono gli episodi in cui il pubblico si lascia andare alla risata nel vedere le azioni dei personaggi.

La Bohème è un'opera simmetrica: il primo quadro è imparentato con il quarto sia dal punto di vista di ambientazione sia musicale. A tali quadri vengono contrapposti un secondo di grande massa e movimento e un terzo più descrittivo nella prima parte e nella seconda parte preparatorio alla tragedia dell'ultimo quadro".

"Nella Bohème, la scatola dei ricordi, la vicenda si svolge attraverso gli occhi di un Rodolfo anziano, un artista che arriva dal futuro e ritrova una scatola di latta contenente alcuni oggetti del periodo più felice della sua giovinezza - scrive Marialuisa Bafunno -. Una cuffietta rosa, un quaderno di poesie, una candela profumata, una fotografia sbiadita diventano il filo conduttore per un viaggio nel tempo, riportando Rodolfo alla 'bella età d'inganni e d'utopie'. Il ricordo non vive solo nella sua mente ma si materializza sul palcoscenico: una grande scatola si apre svelando la soffitta dove il giovane Rodolfo vive la sua vita da bohémien. La scatola non è un semplice elemento scenico, ma il cuore pulsante della narrazione: un confine sottile tra passato e presente, tra memoria e realtà".





