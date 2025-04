ioleggoperchéLab-Nidi, in tre anni triplicata dotazione libri

Si consolida #ioleggoperchéLab-Nidi, il progetto pilota di #ioleggoperché dedicato ai piccolissimi che in tre anni ha triplicato la dotazione libraria a disposizione delle strutture coinvolte, confermando il suo impatto positivo nello stimolare l'educazione alla lettura fin dai primissimi anni di vita. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Italiana Editori, in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo, nel 2024 ha toccato 350 nidi selezionati nelle aree fragili della Lombardia e delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (ambito di lavoro della Fondazione), in crescita del 40% rispetto alla prima edizione del 2022. I bambini coinvolti nell'iniziativa sono 10.276, 1.930 gli educatori, 874 i gruppi d'aula: tutti indicatori cresciuti tra il 40% e il 53%. Nel 2024, la dotazione media di libri ha raggiunto 128,4 volumi per nido rispetto ai 75,9 mediamente presenti nei nidi nel 2022, prima che aderissero al progetto. Lo dicono i dati dell'indagine condotta dall'Ufficio studi Aie, presentata oggi, 1 aprile, alla Bologna Children's Book Fair, per documentare gli effetti della sperimentazione avviata tre anni fa.

Il convegno è stata anche occasione di confronto e approfondimento, arricchito dall'intervento del medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva Alberto Pellai e dalle testimonianze di chi ha vissuto direttamente l'esperienza del progetto. Complessivamente, nel 2024 sono arrivati nei 350 nidi 8.850 libri (+67% rispetto al 2022). Grazie a queste donazioni, tre quarti dei nidi nelle aree di maggiore disagio hanno creato o ampliato la propria biblioteca scolastica.

Crescono anche i tempi medi di lettura e le attività che coinvolgono genitori e adulti di riferimento, con le prime collaborazioni stabili con le librerie. A conferma di una rete che cresce, in 1 asilo su 5 le donazioni sono continuate spontaneamente anche al di fuori della cornice del progetto.

"Organizzare #ioleggoperchéLab-Nidi significa investire concretamente nel futuro dei futuri cittadini, perché è nei primi anni di vita che si prende confidenza con l'oggetto libro e si crea una consuetudine con le narrazioni, con la loro complessità, fondamentale per lo sviluppo dello spirito critico", ha affermato il presidente di Aie Innocenzo Cipolletta.

"Grazie a #ioleggoperchéLab-nidi l'educazione alla lettura arriva nei contesti territoriali più fragili, dove non sempre le famiglie sono in grado di accompagnare i figli in un percorso così importante per la loro maturazione", ha sottolineato la vicepresidente di Aie Renata Gorgani.

Prosegue la collaborazione con la Bologna Children's Book Fair, che dalla prossima edizione affiancherà ai 10 titoli donati da Aie e Fondazione Cariplo un libro internazionale selezionato dall'area Toddler della fiera come ha ricordato Elena Pasoli, direttrice della Bologna Children's Book Fair.





