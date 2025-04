Donna trovata morta in casa a Parma, si farà l'autopsia

Il corpo senza vita di una donna di 60 anni è stato trovato ieri in un appartamento di via Ruggero, zona piazzale Pablo, nella prima periferia di Parma. I carabinieri indagano per fare luce sul decesso e per il momento tutte le ipotesi sulle cause della morte restano valide.

A lanciare l'allarme i vicini di casa, spaventati dai rumori che arrivavano dall'appartamento, inutile l'intervento del 118.

All'arrivo dei soccorsi la donna è stata trovata riversa a terra, vestita in maniera sommaria: i due uomini che erano in casa non hanno saputo spiegare cosa era accaduto.

La 60enne viveva in quell'appartamento con uno dei due, l'altro era in visita. Si tratta di un contesto difficile, tra persone fragili. I carabinieri hanno ispezionato l'abitazione e sentito i due in caserma. Al momento non risulta siano stati trovati segni evidenti di violenza. Sarà l'autopsia a dare risposte più precise sulle cause della morte



