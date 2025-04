Cimbri, 'l'Unipol Tower è bella ma la sede resta a Bologna'

Unipol non intende trasferire la sede legale da Bologna a Milano dopo il completamento dell'Unipol Tower, il nuovo headquarter milanese realizzato nel quartiere finanziario di Porta Nuova e costato alla compagnia oltre 100 milioni di euro. "Volevamo fare una cosa bella esteticamente, una cosa che uno vede e che resta in mente, perché in Italia abbiamo bisogno di fare cose belle. Un conto sono i monumenti del passato ma non possiamo appaltare solo agli stranieri la realizzazione di cose innovative", ha detto il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, a margine della presentazione di un libro dedicato all'Unipol Tower, a Milano, assieme all'architetto Mario Cucinella, a cui la realizzazione della torre è stata affidata.

"Per questo ci siamo appellati al genio di Mario, perché vogliamo lasciare qualcosa di bello all'Italia che verrà. In Italia ci muoviamo tra miliardi di vincoli, è difficile fare cose buone, però con applicazione e volontà anche in Italia si possono fare strutture ed edifici belli, moderni, funzionali, ecosostenibili, che non hanno nulla da invidiare alle architetture di altre parti del mondo", ha concluso Cimbri.





