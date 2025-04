Buffon, la Juve aveva bisogno dell'energia di Tudor

"Da luglio dico che il Napoli arriva primo o secondo, dando per scontato che l'Inter è la più forte e quindi arriverà prima o seconda, ma gli impegni potrebbero influire un negativamente sui nerazzurri perché hanno un calendario ricco di partite importanti ogni tre giorni". Parola di Gigi Buffon, dieci volte campione d'Italia con la Juventus, intervenuto sulla volata scudetto a margine di Gtalk, convegno su social, giovani e digitale organizzato dalla Gazzetta di Parma.

L'ex numero uno azzurro ha promosso l'arrivo di Tudor sulla panchina bianconera: "Igor è uno che conosce molto bene l'ambiente, ha energia da trasmettere e in questo momento la squadra aveva bisogno di questo da parte dell'allenatore, per quel che riguarda il futuro, aspettiamo".

Davanti al pubblico della città che lo ha lanciato ai vertici del calcio mondiale, Buffon ha parlato anche di lotta salvezza: "Il Parma se la giocherà col Lecce, vedo una squadra consapevole dell'obiettivo che deve andare a raggiungere. Propone un po' meno, ma sembra più equilibrata rispetto a prima, sempre dentro la partita, non ci sono più momenti di grande affanno. Questa sequenza di buoni risultati alimenta le speranze di salvarsi.

Credo che la strada sia faticosa, visto il calendario, ma il Parma contro le grandi ha sempre fatto ottime partite e anche punti".



