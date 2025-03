San Marino Rtv, un palinsesto tra produzioni Rai e grandi firme

Il meglio delle produzioni Rai - da Un passo dal cielo 6 e 7 a Il paradiso delle signore fino a Un posto al sole -, l'approfondimento culturale e i documentari, i film più emozionanti e poi il sodalizio con le grandi firme del giornalismo, da Luciano Onder con La Casa della Salute a Dario Fabbri con Il Grande Gioco, fino al ritorno di Paolo Mieli, nella produzione in esclusiva Modigliani, e di Alan Friedman con Washington Files. Puntando su qualità, innovazione e una sinergia sempre più stretta con la Rai, San Marino Rtv è pronta a rilanciare la sua programmazione con un nuovo palinsesto, in partenza il 1 aprile.

Un impegno che prosegue con nuovo slancio, anche grazie ai numeri incredibili registrati dal San Marino Song Contest dell'8 marzo scorso, vinto da Gabry Ponte con Tutta l'Italia, brano con cui l'artista rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest a Basilea dal 13 al 17 maggio.

L'evento è stato un successo sia dal punto di vista dell'eco mediatica che degli ascolti: oltre gli 1000 articoli tra quotidiani, settimanali e web che ne hanno parlato; circa 50 i programmi televisivi che, dal 13 febbraio all'11 marzo, hanno dedicato spazi informativi o di promozione al San Marino Song Contest per un totale di 73 milioni di contatti; 110 i passaggi televisivi sulle reti Rai per il promo, 39 su Rai Radio2; 430mila visualizzazioni complessive raggiunte l'8 marzo dalla trasmissione tv, suddivise tra fruizione lineare su RaiPlay, Rai Radio 2 e RaiPlay2, e fruizione on demand su RaiPlay.

"Sapevo che avremmo potuto valorizzare le professionalità di Rtv in collaborazione con la Rai", ha detto Roberto Sergio, direttore generale San Marino Rtv, "Oggi il cda sancirà il positivo in termini di bilancio per San Marino Rtv: si chiude in utile, è stato superato il passivo di oltre 2 milioni del 2023.

L'offerta del nuovo palinsesto trimestrale migliorerà e sarà più innovativa. Questa è una tv di Stato, internazionale, e non sarà mai più considerata una tv locale: abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi e ora alzeremo l'asticella".



