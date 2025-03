Paul Cox arriva a Bologna con l'installazione Wallbook

Paul Cox, uno dei più importanti e poliedrici artisti del disegno e della grafica internazionale, arriva a Bologna dal 2 aprile all'11 maggio con 'Wallbook', un'installazione site specific realizzata per la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna che trasforma le sale di Palazzo Paltroni in una grande narrazione da leggere sulle pareti. Il progetto, curato da Hamelin, è promosso da Fondazione del Monte in collaborazione con Bologna Children's Book Fair, éditions MeMo, Topipittori, Institut français Italia, in partnership con il Gruppo Hera.

'Wallbook' è un'opera nata da una residenza di una settimana dell'artista a Palazzo Paltroni, sede della Fondazione del Monte: un enorme dipinto continuo, lungo 75 metri, che ricopre tutto lo spazio, come fosse l'affresco di una chiesa medievale.

'Wallbook' è anche libro illustrato a taglia gigante con animali, figure, impegnate in varie attività.

Per Paul Cox le figure e le narrazioni che popolano la letteratura costituiscono un mondo che esce dai libri e può diventare reale. L'artista materializza questo universo di personaggi, azioni, oggetti, trasformandolo in uno spazio fisico che a sua volta modifica lo spazio che lo ospita. E fra le trame delle grandi immagini fanno capolino omaggi alle passioni e agli artisti preferiti di Cox: Töpffer, Hokusai, Brueghel, Chardin, i Lubok e le immagini popolari. Negli anni l'artista ha realizzato tanti libri per ragazzi e adulti: in Italia alcuni suoi titoli sono usciti prima per Corraini, quest'anno Topipittori inizierà a pubblicare l'opera illustrata dell'autore con i primi due titoli, 'Il mistero degli eucalipti', in cui l'artista gioca con il modello del famoso elefantino Babar, e 'Una storia d'amore', racconto tragicomico di una storia d'amore non corrisposta.

Paul Cox, nato a Parigi nel 1959 da genitori musicisti di origine belga e olandese, ha portato avanti la tradizione artistica di famiglia con una formazione da autodidatta, avvicinandosi al mondo della pittura e della grafica. In oltre quarant'anni di carriera ha sperimentato linguaggi, tecniche, stili, dimensioni e contesti con l'unico imperativo di non ripetere e non annoiarsi mai.



