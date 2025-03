Lepore rilancia, la destra venga in piazza con noi il 6 aprile

BOLOGNA, 31 MAR - "Il centrodestra dovrebbe venire in piazza con noi, se veramente tiene ad una Europa più unita e democratica". È questo l'invito rivolto dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, alle opposizioni, che hanno criticato l'iniziativa dei primi cittadini di Bologna e Firenze di indire una manifestazione per l'Europa domenica 6 aprile.

Il sindaco di Bologna spiega che sarà un'iniziativa per le amministrazioni comunali "senza costi, perché abbiamo trovato dei sostenitori. Invito tutti ad essere in piazza a Bologna il 6 aprile, sarà una piazza per l'Europa, per la pace e per la democrazia - spiega Lepore - è una piazza che abbiamo voluto, come istituzioni, insieme a tantissime realtà del mondo del lavoro, dall'associazionismo, a tanti movimenti che da sempre a Bologna hanno riempito piazze. A Bologna quando si va in piazza per la pace si sa quello che ci si può aspettare: lo abbiamo fatto quando l'ucraina è stata invasa, lo abbiamo fatto per Gaza, per Patrick Zaki e lo faremo anche nei prossimi giorni per il sindaco di Istanbul arrestato, Ekrem Imamoglu. Quando i diritti umani e i diritti civili vengono violati Bologna c'è e ci sarà, anche per un'Europa più unita. Abbiamo bisogno che gli Stati decidano finalmente che l'Europa deve finalmente unirsi ed essere un'Europa federale, esempio a livello globale per la pace e la democrazia", conclude Lepore.

