'Fear Off', le paure degli adolescenti in mostra a Ravenna

Una mostra d'arte sulle "paure" in adolescenza, allo scopo di dare voce e forma ad affetti vissuti dai ragazzi: dall'1 al 6 aprile, alla galleria espositiva di Palazzo Rasponi a Ravenna, torna "Fear Off".

Sono stati interrogati con un'indagine informale e narrativa 330 ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno risposto alla domanda "Qual è la tua più grande paura" durante il periodo dell'alluvione che ha colpito il territorio nel maggio 2023. Nella galleria saranno esposte lineolografie in originale e stampe, fotografie evocative di espressioni facciali e corporee di paura, oggetti di scena, piccole ceramiche, diari in acquerello e china, foto dei laboratori e la tenda in cui si "attraversano le paure" scritte dai ragazzi, disegni realizzati nel laboratorio e di giovani espositori. 'Fear Off' è anche il titolo del cortometraggio diretto dal regista Daniele Pezzi nel laboratorio di cinema, con colonna sonora e testo "Dimmi di cosa ho bisogno" scritta dai ragazzi nel laboratorio di musica facilitato dal musicista Marco Rosetti.

Le paure sono state suddivise in gruppi: paura della solitudine, fobie, paura di fallire e non essere all'altezza, paure riferite al sé, paura degli altri, del futuro, della morte e della malattia, della società e della povertà. Paure vissute anche come angosce che spesso si celano dietro il consumo e l'abuso di sostanze, forme di dipendenza anche comportamentali più o meno gravi e problematiche psicologiche.

Con il gruppo dei giovani partecipanti ai progetti CreaLab, progetti di promozione della salute a mediazione artistica promossi dalla Uoc Dipendenze patologiche di Ravenna, si è condiviso di esplorare le sfumature delle paure attraverso un laboratorio di arte svolto nella Sede del centro sociale Le Rose, facilitati dalla pittrice e atelierista Margherita Tedaldi e dagli operatori sanitari, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche giovanili e alla cooperativa LibrAzione.



