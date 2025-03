A Stefania Delendati Premio Marina Garbesi, consegna 11 aprile

Stefania Delendati, direttrice del giornale online Superando.it, è la vincitrice della terza edizione del Premio Marina Garbesi, istituito col sostegno del Comune di Imola da Ludovico Bellu, un giovane autistico, figlio della giornalista di Repubblica scomparsa il 4 aprile 2021, per promuovere un'informazione corretta ed efficace sulla condizione dei più fragili. La consegna avverrà l'11 aprile dalle ore 17.30 nella sala della Biblioteca comunale di Imola, in via Emilia 80.

La motivazione del premio a Stefania Delendati sottolinea il suo "impegno a tutela dei diritti delle persone disabili, la cura e la tenacia con cui lo svolge, l'eleganza dello stile, il contributo costante - dal 2024 in qualità di direttrice - che ha dato alla storia ventennale di Superando.it, un organo d'informazione che affronta, e risolve, la questione del linguaggio sulle persone disabili nella pratica quotidiana".

Con questa terza edizione il Premio Garbesi diventa un punto di verifica e di monitoraggio dell'applicazione delle linee guida "Comunicare la disabilità. Prima la persona" approvate all'inizio dello scorso anno dal consiglio nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti. Si tratta di un manuale, deontologico e tecnico, uno strumento di lavoro per i professionisti dell'informazione. Per aiutarli a usare le parole giuste. "Usare un termine sbagliato è in primo luogo un errore professionale", come ha ribadito il presidente dell'Ordine nazionale, Carlo Bartoli.

I promotori del Premio sottolineano che per rafforzare e difendere i diritti delle persone disabili è necessario non dimenticare che questi diritti hanno la loro fonte principale nella Costituzione. Nel ricordare che il Premio Garbesi si svolge nei giorni in cui la città di Imola festeggia la Liberazione dal nazifascismo, della quale ricorre l'80/o anniversario, il sindaco Marco Panieri spiega che la scelta vuole testimoniare "il legame tra la tutela dei diritti delle persone disabili e l'effettiva applicazione dei principi della Costituzione nata dalla Resistenza". Non è un caso che tra i patrocinatori - assieme agli organismi nazionali e regionali dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione della stampa - ci sia anche l'Associazione nazionale partigiani d'Italia.

In occasione della cerimonia di consegna del riconoscimento, è previsto un dibattito sul tema "Le parole fanno la differenza". Interverranno Lorenzo Sani, coautore delle Linee-guida, Martina Fuga, presidente di Coordown, e Alexa Pantanella, fondatrice di Diversity and inclusion speaking.

Modera Simone Fanti, giornalista e direttore della Fondazione Mantovani-Castorina. L'incontro, aperto al pubblico, ha anche valore formativo per i giornalisti.



