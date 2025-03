Tre cortei in centro, Reggio Emilia blindata

Tre cortei hanno caratterizzato il pomeriggio di Reggio Emilia, ma nonostante le preoccupazioni della vigilia e un massiccio dispositivo di forze dell'ordine, non ci sono stati né scontri, né particolari momenti di tensione.

Città blindata e divisa a spicchi: da una parte, in Piazzale Europa (dietro alla stazione ferroviaria), il presidio fisso di estrema destra, con la rete dei patrioti. Dall'altra gli antifascisti divisi in due: i centri sociali hanno sfilato dallo stadio Mirabello di via Matteotti fino a metà di viale IV Novembre che conduce alla stazione, mentre la manifestazione indetta da Anpi, istituzioni e sindacati (alla quale hanno aderito circa 150 tra circoli e associazioni) si è spinta in marcia verso il centro storico.

I primi a indire il sit-in qualche settimana fa erano stati i manifestanti di estrema destra per "occupare" il quartiere stazione, al centro delle polemiche per la sicurezza. Poi hanno risposto gli antifascisti con le contromanifestazioni.

"Riconquistiamo Reggio Emilia" è stato lo slogan gridato da circa 200 membri tra Casa Pound, Rete dei patrioti e Reggio Emilia Identitaria, con bandiere tricolori, striscioni, inno nazionale cantato più volte e qualche petardo sparato.

La risposta a distanza da parte degli antifascisti degli spazi sociali - circa 400 tra Lab Aq16, Casa Bettola e Città Migrante, si sono radunati sotto lo stadio Mirabello - non si è fatta attendere. "A Reggio Emilia non si può passare. I fascisti propagano odio, si insinuano nei nostri quartieri e strumentalizzano la sicurezza", hanno detto in un corteo con fumogeni, bandiere al cielo e canti come 'Bella Ciao'. Così come la contromanifestazione principale, quella più istituzionale, che ha visto sfilare quasi tremila persone in centro storico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA