A Parma il polo regionale della Scuola di Amministrazione

Parma è stata scelta, con un decreto ministeriale, per ospitare il Polo formativo territoriale dell'Emilia-Romagna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Sna), la cui sede sarà situata presso il Complesso di San Paolo. Ne dà notizia il Comune di Parma.

Il percorso che ha portato a questo riconoscimento è cominciato nel 2023 su iniziativa del Comune ed è frutto di una collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l'Università di Parma e la Fondazione Collegio Europeo di Parma.

La Scuola Nazionale dell'Amministrazione è un'istituzione pubblica di eccellenza che seleziona, forma e aggiorna dirigenti e funzionari di alto livello della Pubblica Amministrazione italiana.

"Appena abbiamo visto l'opportunità di portare a Parma la sede regionale della Sna - dice il sindaco Michele Guerra - ci siamo mossi subito molto compatti come sistema città. Non era un risultato semplice, perché per essere designati come polo territoriale occorrono diplomazia, un alto numero di incontri e una candidatura molto seria da parte della città, che deve dimostrare di avere i luoghi adatti alla scuola, oltre ad un contesto socio-culturale in grado di garantirne il corretto funzionamento. Una sede che crescerà e che porterà in città persone, docenti e studenti, e di formare la futura classe dirigente pubblica del Paese".



