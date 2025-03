Prorogati i contratti ai medici nei Cau

La Regione Emilia-Romagna proroga al 31 dicembre i contratti dei medici occupati nei Cau (centri di assistenza e urgenza), in scadenza dopodomani. "Decisione unilaterale di cui ci assumiamo la responsabilità. Non potevamo chiudere dal 31 marzo un servizio che sta funzionando e rinunciare a professionisti di cui abbiamo bisogno per rispondere ai bisogni delle cittadine e dei cittadini", spiega l'assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi. Si tratta di circa 500 medici, compresi anche gli specializzandi, che hanno contratti a tempo variabile per ore.

Lo scorso anno i Cau, sottolinea l'assessore. "hanno risposto alle richieste e ai bisogni di oltre 540mila cittadine e cittadini". La decisione di prorogare "permetterà di raggiungere un duplice obiettivo Da un lato di non chiudere un servizio che sta funzionando e rispondendo in maniera adeguata ai bisogni della cittadinanza. Dall'altro di lavorare, avendo davanti un tempo congruo e mentre definiamo l'accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale, a una valutazione puntuale dei Cau attivi in Emilia-Romagna con lo scopo di migliorarne l'attività e il bilanciamento costi/benefici". "L'obiettivo - chiude Fabi - cui tutti concorriamo è avere nella nostra regione una sanità pubblica e universalistica capace di garantire cure e assistenza adeguate. Con questo provvedimento assicuriamo la continuità e la presenza di medici che, senza il rinnovo, da lunedì non sarebbero stati più operativi in un momento nel quale abbiamo invece bisogno di rafforzare la loro presenza".



