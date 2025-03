Freestyle:Tabanelli 'incredibile,in un anno oro junior e senior'

"Sono davvero contenta della mia stagione. Ho cercato sempre di fare del mio meglio e sono davvero soddisfatta di questi risultati. Credo sia la via migliore per chiudere questa pazzesca stagione, sono veramente senza parole". Lo dice Flora Tabenelli dopo aver conquistato l'oro mondiale nel Big Air ai Mondiali di Freestyle a St.

Moritz.

"Sono meravigliata e molto contenta del mio risultato - continua l'azzurra -, è stata una grande sfida che ho vinto. Ed è meraviglioso. Mi piace molto fare questo sport, e se c'è un segreto nei mie risultati è questo. La seconda run è andata male, ma per fortuna sono riuscita a recuperare nella terza".

Poi una dedica: "voglio ringraziare la mia famiglia, che mi segue sempre, i miei tecnici e la federazione che mi supporta.

E' incredibile avere vinto il Mondiale junior e quello senior a solo un anno di distanza. Sono felicissima".

Dopo il doppio titolo mondiale giovanile di Big Air conquistato nel 2023 e nel 2024 e il titolo olimpico giovanile in entrambe le specialità del 2024, Flora entra dalla porta maggiore nel medagliere dell'evento maggiore. Ma va detto anche che l'oro della 17enne bolognese è la prima medaglia iridata di sempre per l'Italia nel Big Air, e arriva pochi giorni dopo la parziale delusione per il quarto posto conquistato dall'azzurra nello SlopeStyle iridato. Flora ha dimostrato ancora una volta di avere una forza mentale molto più robusta di quanto la giovane età possa suggerire: anche per questo, oggi, è in cima al Mondo.



