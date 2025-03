Freestyle: Mondiali; Flora Tabanelli è oro nel Big Air

Stagione da incorniciare per Flora Tabanelli, ormai regina del freestyle, che dopo essere diventata la prima italiana a conquistare la Coppa del mondo park&pipe (il trofeo generale che premia chi ha ottenuto i migliori sei risultati durante l'inverno tra Big Air, slopestyle e halfpipe), oggi ha vinto la medaglia d'oro nel Big Air ai Mondiali di St.

Moritz.

E' stato quindi un inverno da sogno per la 17enne emiliana che ha affrontato con la maturità della veterana il primo Mondiale "da grande": 87,75 alla prima run, 89,00 nella terza, intramezzate da un errore nella seconda. Il bottino totale dell'azzurra è di 176,75, irraggiungibile per tutte le avversarie, con la svizzera Sarah Hoefflin seconda con 170,75 nonostante i 90,50 della run d'apertura, e la finlandese Anni Kavara terza con 167,50.



