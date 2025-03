Ferrara celebra i 30 anni Unesco con 20 iniziative speciali

Oltre venti iniziative speciali tra maggio e dicembre per celebrare i trent'anni di Ferrara come città patrimonio dell'Unesco. Il calendario sarà presentato alla cittadinanza mercoledì 2 aprile alle 12 al Ridotto del Teatro Comunale (corso Martiri della Libertà, 5.

"Ferrara è città patrimonio dell'umanità e noi vogliamo omaggiare la sua arte, la cultura, la storia e la sua bellezza, celebrando questa ricorrenza sotto diversi punti di vista, dalla musica alla danza, all'enogastronomia alla scoperta del patrimonio naturalistico e architettonico che questa città offre agli abitanti e ai turisti. Non mancheranno alcuni volti noti, chiamati in città per questa importante festa, che da maggio a dicembre animerà Ferrara", dice il sindaco Alan Fabbri.

All'incontro, oltre al primo cittadino e agli assessori Marco Gulinelli e Matteo Fornasini, parteciperà, in videocollegamento, anche Michele Placido, presidente della Fondazione Teatro Comunale.

Il progetto è frutto del lavoro tra il Comune di Ferrara, la Fondazione Teatro Comunale, Fondazione Ferrara Arte, Ferrara Musica, Ferrara Tua, Fondazione Palio di Ferrara e Festina Lente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA