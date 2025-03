La perdita di biogas da parte di un camion in sosta ha provocato la chiusura della Statale Romea, nel Ferrarese, dalle 22.30 alle 3.30. L'intervento dei vigili del fuoco in località Collinaria di Comacchio, per la messa in sicurezza e il recupero del gas, si è concluso all'alba. Sul posto anche i carabinieri.



