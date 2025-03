Anziana sventa la truffa del finto maresciallo, due arresti

Un anno fa era stata vittima di un tentativo di truffa, nei giorni scorsi si è trovata nuovamente a dover affrontare un raggiro, ma questa volta i due presunti responsabili sono finiti in cella. I militari di Roccabianca (Parma) hanno arrestato un 21enne e un 30enne di origini campane, accusati di tentata truffa aggravata: con la tecnica del "finto maresciallo" avevano preso di mira una 70enne residente nel comune della bassa parmense.

"Suo figlio è stato coinvolto in un terribile incidente stradale rischia l'arresto" le hanno detto al telefono. Secondo il racconto del finto maresciallo "un bambino di otto anni e sua madre avevano riportato ferite gravissime in uno schianto causato dal figlio dell'anziana". Sempre al telefono, le avevano proposto di "alleggerire" la posizione del figlio pagando con denaro e gioielli. Assicurandole che una pattuglia sarebbe stata inviata a casa sua per prelevare i soldi e i preziosi. La 70enne ha finto di credere alla storia e, con uno stratagemma, si è allontanata dal telefono fisso, mantenendo la comunicazione aperta, mentre con il suo cellulare ha allertato il vero comandante della stazione locale. I carabinieri si sono subito diretti verso l'abitazione mentre il truffatore cercava di farsi dire quanti contanti e gioielli avesse in casa, assicurandosi che fosse sola, invitandola a pesare i preziosi in oro, a riporli in un sacchetto, attendendo sulla strada l'arrivo della pattuglia. I militari di Roccabianca, appostati di fronte alla villetta, hanno notato un'auto scura arrivare dal centro del paese. Un uomo è sceso e si è diretto verso la vittima che lo attendeva dietro il cancello con il sacchetto dei valori in mano. Proprio nel momento in cui il truffatore stava per impossessarsi del bottino è stato bloccato dal comandante della stazione. Contemporaneamente, un altro militare ha immobilizzato il complice, rimasto a bordo dell'auto. Presi in flagranza, i due sono stati portati in carcere. Il giudice, ha convalidato l'arresto e ha disposto per entrambi i domiciliari.



