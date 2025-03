Sanità e medicina militare, congresso internazionale a Modena

La medicina militare, l'integrazione con la sanità civile e il ruolo strategico della Nato nel promuovere la cooperazione internazionale in ambito sanitario sono alcuni dei temi al centro del congresso internazionale Modena HeROES (Healthcare resilience, Operations, Emergency and Security), in programma oggi venerdì 28 e domani sabato 29 marzo al Museo Enzo Ferrari.

L'appuntamento, organizzato dall'Ispettorato generale della sanità militare, ha riunito oltre 15 delegazioni internazionali, esperti di emergenza sanitaria, professionisti del settore e rappresentanti del mondo accademico e tecnologico. Tra i relatori, il tenente generale Carlo Catalano, ispettore generale della sanità militare e rappresentante italiano nel Comeds (Committee of chiefs of medical services della Nato).

"In un periodo come quello che stiamo attraversando, in cui il panorama geopolitico è rapidamente cambiato - ha detto - serve esser adeguatamente preparati ad affrontare con efficacia scenari critici che richiedono una pronta reattività in termini di organizzazione sanitaria. Confrontare le esperienze, aumentare la capacità di resilienza, promuovere più in generale l'adeguamento dei sistemi sanitari è la chiave di volta, l'ingrediente fondante che permetterà di rispondere con efficacia a situazioni di crisi garantendo la continuità nell'erogazione delle cure e l'utilizzo razionale ed efficace delle risorse disponibili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA