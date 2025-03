Dynowish, il dinosauro di Paola Myriam Visconti a Fiera Ragazzi

Per l'uscita delle nuove avventure di Dynowish. Il Giglio Lunare, protagonista della saga fantasy della scrittrice veneziana Paola Myriam Visconti, il piccolo dinosauro unicorno alato arriva alla Bologna Children's Book Fair, che si apre il 31 marzo. A Dynowish è dedicata una scultura monumentale (3,60 x 3,50 metri) in bronzo rivestito d'oro a 24 carati, che sarà alla Fiera. È stata realizzata da Antonio Signorini, dopo essere stata modellata in laboratorio da Ginevra e Leonardo (Ginny e Leo). I due bambini, figli di Paola Myriam e Antonio, sono i protagonisti di tutte le avventure di Dynowish.

Lo scultore internazionale Signorini ha guidato le loro mani, seguendo il desiderio dei due piccoli progettisti, per rappresentare la preziosità dei sogni di tutti i bambini e anche degli adulti.

E non finisce qui: con la nascita di Dynowish in bronzo (che ha visto grandi e piccini tutti insieme in fonderia a dare vita alla grande scultura) è nata anche la Dynowish Foundation, creata per sostenere realtà charity in tutto il mondo affinché i bambini possano realizzare i propri sogni. In questa direzione la Fondazione Dynowish ha già collaborato con realtà quali la libanese Tamanna, l'Istituto degli Innocenti e Busajo Ngo Ets di Firenze.

Dynowish è anche un universo in espansione, il dinosauro-unicorno alato sta per compiere un altro volo: da protagonista della saga fantasy edita da Giunti Editore alla realizzazione di una serie animata. Il Protettore dei Sogni, che ha conquistato lettori di ogni età con il suo immaginario originale e un messaggio profondo sul valore dei sogni, dopo il successo editoriale, sta ora diventando anche una serie animata da 52 episodi da 11 minuti. Il progetto include un'estensione transmediale che abbraccia l'editoria, il mondo dell'animazione, dei giocattoli, dei contenuti digitali, dei giochi e delle attività educational, perché Dynowish è molto più di una storia: è un universo narrativo in continua evoluzione, capace di parlare ai bambini ma anche agli adulti che non hanno mai smesso di credere nei sogni.

Nel nuovo libro della saga, Dynowish. Il giglio lunare, che esce il 2 aprile, sempre per Giunti, un soggiorno a Londra si trasforma in un'avventura mozzafiato quando Ginny e Leo scoprono che la misteriosa casa di zia Rose nasconde al suo interno uno straordinario segreto: l'esistenza dell'Accademia dei Sogni, dove mistero e magia si intrecciano, e della Serra Lunafloris, custode del leggendario Giglio Lunare.

Tra storie dimenticate e rivelazioni incredibili, i due fratelli scoprono che uno dei portali d'accesso al Regno dei Sogni è ora minacciato dall'oscurità e rischia la distruzione. Richiamati all'azione da Dynowish e dai suoi fedeli alleati, Ginny e Leo si trovano davanti a una sfida epica: fermare Azimur, il diabolico mago che ha risvegliato il temibile Guardiano del Non Tempo e scatenato il Vortice Oscuro. Il confine tra realtà e magia si assottiglia: avranno il coraggio di oltrepassarlo? Ma come dice Dynowish: "Se nei sogni fede avrai, sempre li realizzerai!".

Studiosa di storia antica, di letteratura e d'arte, Paola Myriam Visconti ha da sempre la passione della scrittura a cui ora si dedica a tempo pieno creando storie sia per bambini che per adulti. Con Giunti ha già pubblicato, nella stessa collana, Le lacrime della Luna. Dynowish, il Protettore dei Sogni.



