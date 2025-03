Dai Big Data all'AI, viaggio nel tecnopolo Dama

Un viaggio dentro il "Dama - Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna", la cittadella della scienza di Bologna che ospita infrastrutture di supercalcolo di livello internazionale. È il cuore della nuova puntata di Hello World, format realizzato per Lepida Tv, prodotto da Fase 3, a cura dell'Agenzia regionale di informazione e comunicazione della Regione.

La puntata esplora il mondo di Dama, tra gli spazi del supercomputer Leonardo di Cineca e quelli del data center dell'European centre for medium-range weather forecasts. Tra evoluzione e progetti futuri. In arrivo al tecnopolo bolognese anche un nuovo supercalcolatore avanzato, ottimizzato per l'intelligenza artificiale, il progetto "It4lia AI Factory" per un investimento complessivo di circa 430 milioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA