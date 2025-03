Calcio: Bologna, per Castro nessuna lesione o frattura

Sospiro di sollievo per Santiago Castro e il Bologna: gli approfondimenti resi necessari dopo una contusione al piede destro accusata dall'attaccante rossoblù con la nazionale argentina nel corso dell'ultima sosta, non hanno evidenziato fratture o distorsione della caviglia.

Il giocatore salterà la trasferta di Venezia, anche in virtù della squalifica e sarà in dubbio per la semifinale di andata di Coppa Italia di Empoli in programma martedì sera al Castellani, ma dovrebbe recuperare per il match casalingo di campionato della prossima settimana, quando il Bologna ospiterà il Napoli.

Niente di grave e nessuno stop prolungato. La conferma è arrivata direttamente dal Bologna, con una nota ufficiale: "Per i postumi del trauma contusivo diretto al piede destro, Santiago Castro svolgerà qualche giorno di allenamenti differenziati".





