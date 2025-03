Recuperati gli storici documenti sul Teatro di Bologna

Testi, rendiconti e atti redatti tra il 1745 e il 1770 dall'Assunteria di Camera, organo del governo cittadino, che descrivono l'edificazione, l'amministrazione e la gestione finanziaria del Teatro Comunale di Bologna. Dalle relazioni sugli affitti dei palchi e sui pagamenti dei musicisti, i bilanci per gli allestimenti di opere e appunti sulle esenzioni da concedere alle autorità o ai membri del corpo ecclesiastico: in tutto, 87 documenti, appartenenti all'Archivio di Stato, di cui si erano perse le tracce negli anni e che sono stati scoperti su un sito di e-commerce dedicato a beni di antiquariato. A metterli in vendita, una libreria della città.

Dopo una segnalazione della Soprintendenza archivista e bibliografica dell'Emilia-Romagna sono scattati gli accertamenti dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale che, con il coordinamento della Procura di Bologna, hanno recuperato i documenti e li hanno sequestrati. Se venduti, hanno stimato i militari, avrebbero fruttato oltre 10mila euro.

Il titolare della libreria, un commerciante bolognese incensurato, è stato denunciato per ricettazione di beni culturali. I documenti, che sono stati accuratamente analizzati dalla Soprintendenza che ne ha confermato l'appartenenza all'Assunteria di Camera, oggi, nella giornata mondiale del teatro, sono stati consegnati dai carabinieri all'Archivio di Stato.



