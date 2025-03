L'albero delle noci, tour di Brunori Sas approda a Bologna

Dopo il successo al 75/o Festival di Sanremo con 'L'albero delle noci', che si è aggiudicato il podio e il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo, Brunori Sas porta tutto il suo mondo di cantautore in tour nei palasport e domani, venerdì 28 marzo, approda all'Unipol Arena di Bologna con uno show dalle atmosfere calde e intime, che mette al centro la musica e l'alchimia tra gli strumenti.

Prodotto da Vivo Concerti, il tour segna l'atteso ritorno dal vivo di Dario Brunori a distanza di tre anni dall'ultima avventura nei palazzetti, nonché la primissima occasione per ascoltare live - insieme ai grandi classici di una carriera lunga più di quindici anni - i brani del nuovo progetto discografico, pubblicato il 14 febbraio per Island Records e forte di debutto ai vertici delle classifiche Fimi e nella 'top10' degli album più ascoltati al mondo su Spotify.

Proprio intorno al nuovo album 'L'albero delle noci' è costruita la scaletta, un viaggio lungo 23 canzoni che abbraccia tutto il vecchio repertorio, riarrangiato per l'occasione con una band di otto elementi, tra cui una piccola sezione fiati: Stefano Amato (basso elettrico, violoncello e mandola contralto), Dario Della Rossa (pianoforte, piano elettrico, sintetizzatori), Simona Marrazzo (voce, solina, percussioni), Mirko Onofrio (sax alto, flauti traversi, clarinetto basso, vibrafono, synth, cori), Massimo Palermo (batteria e percussioni), Luigi Paese (tromba e flicorno soprano), Gianluca Bennardo (trombone e flicorno baritono) e Lucia Sagretti (violino, viella, voce, theremin), con la direzione musicale di Riccardo Sinigallia. Il concerto spazia tra momenti intimi e toccanti - tra gli altri, un intenso ricordo di famiglia sulle note di 'Per non perdere noi' - e sezioni dal tiro più trascinante e rock'n'roll, senza effetti speciali o trovate sceniche fini a sé stesse.

Brunori Sas sarà nuovamente in Emilia-Romagna nell'ambito del tour estivo, che domenica 13 luglio toccherà l'Arena della Regina a Cattolica (Rimini).



