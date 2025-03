Investe un pedone e scappa, denunciato nel Piacentino

Un operaio di 58 anni, originario di Roma ma da tempo residente in provincia di Piacenza, è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso, lesioni stradali gravi e fuga da incidente con danni alle persone.

Alcuni giorni fa è stato riperso dalle telecamere di sorveglianza dopo un grave incidente stradale avvenuto a Fiorenzuola d'Arda, dove un uomo di 49 anni è stato investito da un'auto che è poi fuggita.

I carabinieri, grazie alle immagini, sono risaliti alla sua vettura, che nel frattempo era già stata portata dal carrozziere per essere riparata. Convocato in caserma, il 58enne ha prima affermato di aver investito un animale selvatico qualche giorno prima, ma poi ha confessato di essere stato alla guida della vettura che ha travolto il pedone ferendolo gravemente.



