Incontro e concerto del pianista Evgeny Kissin a Bologna

Considerato da oltre 30 anni uno dei massimi virtuosi del pianismo mondiale, Evgeny Kissin torna a Bologna per un doppio evento il 30 e 31 marzo al Teatro Manzoni, che per l'occasione vede la collaborazione tra due Istituzioni musicali del capoluogo emiliano, Bologna Festival e Musica Insieme.

Il pianista russo, dopo il trionfale concerto del novembre 2022 durante il quale suonò per la prima volta con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, terrà un recital tutto costruito su una rete di rimandi reciproci: "Nel 2025 ricorre il 50esimo anniversario della morte di Shostakovich, e per onorarne la memoria gli ho dedicato la seconda parte del programma - spiega Kissin - Bach e Chopin furono entrambi importanti per Shostakovich: Bach era il suo modello, ogni giorno prima di iniziare a lavorare era solito sedersi al pianoforte e suonare la sua musica; quanto a Chopin, il giovane Shostakovich partecipò al Primo Concorso internazionale "Chopin" di Varsavia e ricevette un diploma onorario; da qui la scelta del repertorio per la prima parte".

Nel dettaglio il 31 alle 20,30 Kissin suonerà la Partita N. 2 di Bach, i Notturni Op. 27 N. 1 e Op. 32 N. 2. e lo Scherzo N. 4 di Chopin per chiudere con la Sonata N. 2 e i Preludi e Fughe di Shostakovich. Il recital di Kissin, replicato il 3 aprile a Milano, sarà preceduto da un momento didattico e divulgativo, il 30 marzo alle 12, quando l'artista incontrerà un pubblico composto da studenti e famiglie, ascoltando in particolare le esecuzioni di due allievi dell'Accademia Internazionale di Imola "Incontri col Maestro", Sofia Donato e Nicolò Cafaro, dando loro consigli preziosi e rispondendo poi a domande del pubblico. Un avvenimento eccezionale e un'altra "prima volta" per Bologna, che aggiunge una speciale valenza didattica e sociale al privilegio di assistere in concerto alla straordinaria profondità interpretativa di Evgeny Kissin, un pianista che sotto le Due Torri è amatissimo: storica la serata dell'aprile '94 nella quale concesse ben 13 bis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA