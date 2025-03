In Emilia-Romagna tornano Domeniche ciclabili e Bike Park

Tornano le Domeniche ciclabili, pedalate aperte a tutti alla scoperta del territorio emiliano-romagnolo, e riparte anche il progetto di insegnamento all'uso della bicicletta per bambine e bambini con sette Bike park. Le iniziative sono state presentate oggi in Città metropolitana a Bologna.

Le Domeniche ciclabili 2025, iniziativa promossa dal Territorio turistico Bologna-Modena, partono il 13 aprile per la festa della Ciclovia del Sole, con un percorso pianeggiante che si snoda tra i campi, gli argini e i frutteti in fiore. Partenza da Crevalcore e arrivo a Mirandola. L'iniziativa consiste in quattro domeniche mattina, fra aprile e luglio, per riscoprirsi turisti a due passi da casa attraverso percorsi alla portata di bambini e ciclisti amatoriali.

Le altre date sono il Family Bike Day che partirà da Marzabotto il 25 maggio, con un doppio percorso da 5 e da 15 chilometri, entrambi pianeggianti, e l'allestimento di un bike park per fare imparare e divertire le bambine ed i bambini. Il percorso terminerà a Pian di Venola (percorso corto) o a Pioppe di Salvaro (percorso lungo) dove si potrà scegliere se tornare con il treno o in bici. Domenica primo giugno è il turno dell'Imola Bike Day, giunto ormai alla sua terza edizione, mentre il 13 luglio si salirà in Appennino, per la domenica ciclabile più "dura" ma anche più spettacolare a livello di paesaggi: è il Brasimone Bike Day, un percorso di circa 23 chilometri con 700 metri di dislivello che in circa due ore condurrà i partecipanti da Ponte di Verzuno fino alle sponde del lago del Brasimone.

Per garantire un'esperienza sicura le domeniche ciclabili si svolgeranno su strade chiuse al traffico o su ciclovie.

In arrivo poi sette Bike park, a partire da aprile, su tutto il territorio metropolitano. Offriranno corsi di insegnamento all'uso della bicicletta, di educazione stradale e di conoscenza della Bicipolitana che consente autonomia di movimento anche ai più piccoli e più piccole.



