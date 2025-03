Il gruppo Chiesi investe in Lombardia, 430 milioni al 2030

Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale con sede a Parma, investe in Lombardia per la realizzazione di un nuovo stabilimento destinato alla produzione dei propri farmaci a Nerviano (Milano).

Il progetto prevede il rilancio dello storico sito produttivo, nato nel 1965 come centro di ricerca oncologica di Farmitalia Carlo Erba e successivamente interessato da vari passaggi di proprietà fino alla chiusura nel 2024. Il polo sarà specializzato principalmente nella produzione di inalatori a bassa impronta carbonica per il trattamento delle patologie respiratorie. A Nerviano verranno sviluppati anche prodotti biologici sterili.

L'investimento, pari a 430 milioni di euro nel periodo 2025-2030, prevede la riqualificazione di un'area industriale di 124.000 metri quadri, trasformandola in un centro di eccellenza a livello internazionale. Il progetto rientra nella strategia industriale globale del gruppo, che prevede investimenti nei suoi stabilimenti di Parma e Blois (Francia) e attività a Santana de Parnaiba (Brasile) per soddisfare le crescenti necessità terapeutiche di persone che convivono con malattie respiratorie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA