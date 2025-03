Gabriela Mistral, a 80 anni dal Nobel l'omaggio a Fiera Ragazzi

È dedicata a Gabriela Mistral, a 80 anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura - il primo riconosciuto a un'opera latinoamericana e ancora oggi l'unico ricevuto da una donna del Sud America - la partecipazione del Cile alla Bologna Children's Book Fair 2025, che si inaugura il 31 marzo e si concluderà il 3 aprile. Poetessa, giornalista, insegnante, instancabile viaggiatrice, femminista, a Mistral, morta nel 1957, verrà reso omaggio dai più importanti autori e illustratori contemporanei della letteratura per ragazzi cilena. Fra gli artisti presenti a Bologna Amanda Baeza, María J. Guarda, Karina Letelier e Pato Mena, vincitori della Mostra degli Illustratori, una delle iniziative di maggior successo dell'intera Fiera. Ai temi legati alla figura e all'opera di Gabriela Mistral è dedicata anche la mostra di street poster a cura del collettivo Cheap: 11 grandi affissioni realizzate da 11 illustratori diversi compongono un'installazione che sarà visitabile in via dell'Abbadia, dal 31 marzo al 4 aprile a Bologna.

Fra le iniziative è particolarmente interessante la lettura pubblica, organizzata dalla Fiera in collaborazione con le Nazioni Unite, della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, nella versione per bambini proposta dall'Unicef. L'illustratrice cilena María Jesús Guarda Wiegand, vincitrice del prestigioso MacMillan Prize for Illustration, sarà tra i 42 artisti ospiti che leggeranno, l'1 aprile alle 16.00 all'Illustratos Café, ciascuno un articolo della Convenzione nella propria lingua madre, dando vita a una voce potente e collettiva in difesa dei diritti dei bambini. A margine della Fiera anche la Mostra MigrArte: Infanzia, Memoria e Migrazione presso lo Spazio B5.

"La sua lirica ha fatto del suo nome un simbolo delle aspirazioni idealistiche dell'intero mondo latino americano" scrisse l'Accademia svedese nelle motivazioni al Premio Nobel nel 1945. La poetessa cilena non dedicò solo l'opera, ma la sua intera vita alla diffusione della cultura, alla lotta per la giustizia sociale e i diritti umani, delle donne, dei lavoratori e delle minoranze, usando la parola come arma per difendere la pace. I suoi ideali d'avanguardia e il suo infaticabile lavoro la portarono dalle scuole elementari delle campagne del sud del Cile a partecipare ai lavori sulla Dichiarazione dei Diritti dei bambini dell'Onu. Quest'anno, di fronte a un mondo devastato dalle guerre, dove i bambini perdono la vita e il diritto all'infanzia, la Fiera di Bologna offre un'opportunità per riflettere sull'eredità politica e poetica di Gabriela Mistral, che può essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

L'edizione 2025 della Fiera di Bologna è ricca di riconoscimenti per la delegazione cilena. La casa editrice Amanuta vince la menzione speciale nella categoria Sostenibilità del Premio BolognaRagazzi Awards con il libro Raíces del bosque di Paulina Jara e le illustrazioni di Marcos Guardiola. Nella shortlist del Bop - Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year, assegnato ogni anno per valorizzare le eccellenze tra le case editrici per l'infanzia di tutto il mondo, ci sono le cilene Claraboya e Ediciones Liebre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA