Louis Dassilva non disponibile al confronto con Manuela Bianchi

RIMINI, 27 MAR - Il confronto tra Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, e Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio dell'anziana e col quale la Bianchi aveva una relazione extraconiugale, non si farà, almeno per ora. A specifica richiesta del gip Vinicio Cantarini la donna si è detta disponibile, mentre il 35enne ha negato il consenso. Il suo avvocato, Riario Fabbri ha spiegato che un confronto magari in futuro ci sarà, "lo faremo - ha detto - ma quando conosceremo tutti gli aspetti che possono essere contestati. Su questo si basa il diritto di difesa". Per i difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi è una questione di "discovery" degli atti che sarebbe ancora parziale.

