Ancora spray al peperoncino in scuola a Modena, 3 intossicati

Nuovo allarme per lo spray al peperoncino in un istituto tecnico superiore di Modena dove, per la terza volta in pochi giorni, ignoti hanno nebulizzato i locali con la sostanza urticante. Nei giorni scorsi, a causa della stessa grave azione, erano rimasti intossicati 19 studenti. Questa volta la nube al peperoncino ha invaso un'aula del piano seminterrato della scuola e sarebbero almeno tre i giovanissimi che hanno avvertito sintomi da intossicazione. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Volante.



