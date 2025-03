24Frame Future Film Fest celebra il gioco e 30 anni di Toy Story

BOLOGNA, 27 MAR - Indaga il tema del gioco e celebra i 30 anni dall'uscita in sala del film Toy Story l'edizione 2025, la 25/a, del 24Frame Future Film Fest, la rassegna sul cinema d'animazione che torna a Bologna dal 9 al 13 aprile con un programma ricco di ospiti internazionali e spunti di riflessione. Sarà ospitato dagli spazi del DumBo a Bologna, con una seconda tappa a Modena in autunno, dal 17 al 19 ottobre.

Prodotto da Rete Doc, network nazionale cooperativo di professionisti dell'industria culturale e creativa, con la direzione artistica di Giulietta Fara, il festival propone anteprime, workshop, esperienze e giochi in spazi dedicati e una sala cinematografica con sistema silent con un'area lounge & food aperta al pubblico. L'ingresso a masterclass, concorso cortometraggi, concorso serie, concorso New Frontiers e area lounge, incontri, maratone e talk è gratuito.

Per i 30 anni di Toy Story, primo lungometraggio realizzato completamente in computer animation (e primo lungometraggio della Pixar), che ha ispirato anche la nascita del Festival, domenica 13 aprile viene proposta una speciale maratona dei quattro episodi con una masterclass esclusiva di Christine Freeman - lead historian di Pixar Animation Studios, che porterà il pubblico dietro le quinte di una delle più importanti case di produzione internazionali.

Tra gli altri ospiti che parteciperanno alla rassegna Thibaut Delahaye, lead animator del film "Flow" e Ahn Jae-Hoon, regista coreano che apre il concorso lungometraggi con "Gill".

